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玉山前峰單攻人數放寬每日100人 主西峰線仍維持60人

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
玉山國家公園針對單攻登山客今天起做部分放寬，玉山前峰、乙女瀑布、瓦拉米步道開放每日 100 人。圖／玉山處提供
玉山國家公園針對單攻登山客今天起做部分放寬，玉山前峰、乙女瀑布、瓦拉米步道開放每日 100 人。圖／玉山處提供

秋高氣爽正是從事登山活動的好時節，玉山國家公園公布11月2日起至15日仍維持疫情警戒標準為第二級，但針對單攻登山客做部分放寬，玉山前峰、乙女瀑布、瓦拉米步道開放每日 100 人，玉山主西峰線仍每日限量 60 人；另對山屋部分依內政部宣布，仍維持原容納量的1/2。

玉管處表示，依中央登山防疫指引，登山遊客於山林活動中得免戴口罩，但應隨身攜帶口罩，如有人潮聚集或與他人共同活動等，無法保持社交距離場合，仍應戴口罩外，特別提醒山友請備妥裝備與知能，個人裝備勿與他人混用，強化自我防護與環境清潔消毒再上山。

另考量登山客來自四面八方，且多屬非同住家人，加上山屋通鋪空間密閉，以及無法設置床位隔板等特性，依內政部指示國家公園內山屋仍維持原數量1/2，並配合公園環境特性不同，未來採因地制宜方式滾動檢討。

副處長盧淑妃指出，配合疫情舒緩及重新檢討承載量後，今天玉山國家公袁決定單日往返玉山前峰、乙女瀑布、瓦拉米步道等林道，開放每日 單攻人數100人，而玉山主、西峰線則開放每日 60 人；入園隊伍成員若有發燒、呼吸道不適或嚴重咳嗽等症狀，應取消行程。

玉管並要求各領隊應落實盤點「登山健行活動防疫自主檢核表」內容 https://www.ysnp.gov.tw/StaticPage/TrailsS ，讓登山活動越來越安心。

玉山國家公園 口罩 疫情

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