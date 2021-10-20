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粉紅波波草花海現蹤嘉義 似超大粉撲掀網友朝聖潮

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
嘉義縣新港大慶製香廠曬香腳時，將香束擺成球狀，無心插柳之舉近日在網路上引發網友熱議。圖／大慶製香廠提供
嘉義縣新港大慶製香廠曬香腳時，將香束擺成球狀，無心插柳之舉近日在網路上引發網友熱議。圖／大慶製香廠提供

近日有民眾在嘉義意外捕捉成堆的「粉紅波波草」花海引發網友熱議，紅艷的香腳擺成球狀驚艷四座；店家解釋這是傳統因空間狹小，才採取這種方式曬香腳，無心插柳之舉也成近日民眾打卡熱點，也希望在疫情緊張期間，能撫慰大民眾身心靈。

近日臉書社團與社群軟體瘋傳嘉義縣新港鄉大慶製香廠「粉紅波波草」美景，萬紫千紅的香腳被綁成球狀，花團錦簇的美景與水泥地和一旁樹叢形成強烈對比，吸引許多網美和電視節目前往取景，製香廠負責人謝博全解釋，這是傳統「曬香腳」程序。

謝博全說，每束粉紅香球至少需3台斤、2000餘支香，過往因空間狹小，製香師傅會趁天氣好時邊做香邊曬香腳，結省時間和空間，溫度34度時約曝曬4小時，平均每天可生產約100台斤的香，但現在大多放在木架上曬，已經很少綁成球狀曬。

且提供民眾拍照的粉紅波波草大多只是竹製原料，並非真的香，謝博全笑說，「如果要提供真香拍照，每叢至少要十來萬」，當初無心插柳之舉沒想到意外引發話題，他說近年台灣受疫情影響，心情都很沉悶，希望漂亮的粉紅波波草可以讓生活多點調劑，也希望藉此推廣製香傳統文化。

政府近年推動減香政策導致用香量遞減，謝博全說3年前最有感，嘉義製香業者甚至到台北陳情抗議，因此製香廠近年也在轉型，朝生活用香發展，謝博全說香文化不僅侷限於祭祀或宗教用，香不僅能去霉味也舒緩身心靈，他12年前回鄉傳承香藝便積極推動轉型。

製香曠日廢時，店家提供民眾拍攝，但以不打擾師傅作香為前提，曬香需晴天時進行，綁香球大多於假日，民眾可提前上「大慶製香廠」粉絲專頁查詢。

大慶製香廠負責人謝博全說，現在曬香工法因腹地增加，多放在竹架上增加曝曬接觸面積。圖／大慶製香廠提供
大慶製香廠負責人謝博全說，現在曬香工法因腹地增加，多放在竹架上增加曝曬接觸面積。圖／大慶製香廠提供
大慶製香廠負責人謝博全說，現在曬香工法因腹地增加，多放在竹架上增加曝曬接觸面積。圖／大慶製香廠提供
大慶製香廠負責人謝博全說，現在曬香工法因腹地增加，多放在竹架上增加曝曬接觸面積。圖／大慶製香廠提供
嘉義縣新港大慶製香廠曬香腳時，將香束擺成球狀，無心插柳之舉近日在網路上引發網友熱議。圖／大慶製香廠提供
嘉義縣新港大慶製香廠曬香腳時，將香束擺成球狀，無心插柳之舉近日在網路上引發網友熱議。圖／大慶製香廠提供

嘉義 疫情

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