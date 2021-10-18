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日月潭花火音樂會1人1票1座位 後天中午開始搶票

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
日月潭花火嘉年華今年縮小規模辦理，但10月30日仍由花火音樂會揭開序幕。圖／日管處提供
日月潭花火嘉年華今年縮小規模辦理，但10月30日仍由花火音樂會揭開序幕。圖／日管處提供

明天起中央維持疫情警戒標準為第二級，雖放寬公共場域人流控管或總量管制，日月潭國家風景區指出，10月30日由NTSO台灣青年交響樂團擔綱的花火音樂會，仍將實行總量管制，僅限400人提供預約免費入場，入場時須出示有效票券（QR code）採1人1票1座位方式入場，不開放候補或現場報名。

「2021日月潭Come!BikeDay花火音樂嘉年華」將觀光、文化結合一起，以「藝文為主，花火為輔」作為活動主軸，是一年一度的日月潭盛事，今年仍由花火音樂會接開序幕，結合紅茶文化季、自行車嘉年華會接力舉辦。

日管處表示，今年花火音樂會只限400人可以入場，為加強當天活動防疫，建議民眾預先申請「Accupass活動通」預約平台會員，10月20日中午12時開始預約至額滿為止，以利加快預約速度；為防有心人士大量囤票引響民眾權益，預約系統1筆訂單僅能預約1張票券，如需預約多張票券，請分批次操作。

日管處指出，音樂會為免費入場，預約報名時請填入中文全名及有效聯繫資料，報名成功後請妥善保管入場票券，入場時須出示有效票券（QR code），現場採1人1票1座位方式，2歲以下幼童免票（不佔位），每位大人限帶1位免票幼童入場；身高超過95公分以上或3歲以上的孩童，請同行家長先行協助預約孩童的票劵。

民眾10月30日當天可先將票劵下載儲存至您的行動裝置中，或用雷射印表機輸出，活動當天至報到處，主動出示（圖面須完整可辨識）以利機器判讀，完成入場實聯制作業後，再依現場工作人員指示入場，若超過指定報到時間，則視同放棄入場資格。

日月潭花火嘉年華今年縮小規模辦理，但10月30日仍由花火音樂會揭開序幕。圖／日管處提供
日月潭花火嘉年華今年縮小規模辦理，但10月30日仍由花火音樂會揭開序幕。圖／日管處提供

音樂會 日月潭 交響樂團

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