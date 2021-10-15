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好「柿」發生食「柿」正當季 番路鄉柿子節明天登場

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣番路鄉享有「國境之柿」美名，每年入秋，處處結滿黃裡透紅的成熟柿子，農糧署南區分署與縣府補助番路農會，明天起連續2個周休假日，舉辦柿子節活動。圖／農糧署南區分署提供
嘉義縣番路鄉享有「國境之柿」美名，每年入秋，處處結滿黃裡透紅的成熟柿子，農糧署南區分署與縣府補助番路農會，明天起連續2個周休假日，舉辦柿子節活動。圖／農糧署南區分署提供

嘉義縣番路鄉享有「國境之柿」美名，每年入秋，處處結滿黃裡透紅的成熟柿子，柿子含可溶性單寧，成熟時不能直接食用，脫澀後風味絕佳，農糧署南區分署與縣府補助番路農會，明天起連續2個周休假日，舉辦柿子節活動，有吃又有ＤＩＹ體驗，逛農特產攤位。

農糧署南區分署說，嘉縣番路鄉及竹崎鄉是牛心柿（又稱脆柿、水柿)主要產區，全縣栽培約430公頃，佔全國7成，所產柿子果實清脆爽口，且營養價值極高，維他命C含量是蘋果5倍，抗氧化能力為蘋果的3倍，可加工製成柿子冰淇淋、冰棒與霜降柿餅，是最天然養生聖品，也是送禮、自用最佳伴手禮。

番路農會說，明、後天及23、24日（周六、日）連續2周休，上午10點到下午5點，在供銷部飲冰柿茶集旁，地址：番路鄉下坑村菜公店109-1 號，舉辦「悠遊番路~柿季茶鄉」柿子節暨在地農特產品體驗推廣活動。

活動內容：非柿不可鮮柿真空脫澀DIY；-傳統製茶 (手腳併用團揉茶球)體驗，為自己泡1瓶好茶阿里山茶包沖泡體驗，遊客至服務台簽到並在番路農會粉絲專頁按讚追蹤，就能獲得免費體驗真空脫澀鮮柿DIY(4-6顆一包)、阿里山青心烏龍茶茶包1包。

還有柿子&茶創新產品推廣、精彩舞台表演，在地產業特色展、幸福農村、綠色照顧成果展柿餅加工導覽解說、小茶師教您「茶顏觀色-辨茶. 識茶」，鮮柿、蔬果、農特產品聯合促銷，在活動攤位累積消費滿500元以上，可到服務台兌換阿里山青心烏龍茶包1包。

嘉義縣番路鄉享有「國境之柿」美名，每年入秋，處處結滿黃裡透紅的成熟柿子，農糧署南區分署與縣府補助番路農會，明天起連續2個周休假日，舉辦柿子節活動。圖／農糧署南區分署提供
嘉義縣番路鄉享有「國境之柿」美名，每年入秋，處處結滿黃裡透紅的成熟柿子，農糧署南區分署與縣府補助番路農會，明天起連續2個周休假日，舉辦柿子節活動。圖／農糧署南區分署提供

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