嘉義大埔水庫節周末登場 豪華遊艇徜徉曾文水庫秘境

嘉義縣大埔水庫節活動將在本月16至17日，大埔鄉長吳明勳推薦遊客搭乘遊艇徜徉「藍色公路」山水秘境，飛鷹峽谷、山豬島一窺自然奧秘，釣魚平台體驗垂釣樂，游湖小艇的「黃金4小時」，徜徉山水幽情，讓人心曠神怡。

吳明勳就任鄉長後積極推動曾文水庫「藍色公路」，規劃「黃金4小時」遊程，徜徉曾文湖畔，上午6時至8時可體驗煦煦陽光畫作金絲灑落船頭，下午5時至7時的等待日落，夕陽映照湖面，可體驗另種莊嚴肅穆。

但曾文水庫不僅於此！在地業者推出套裝行程，山豬島探訪聽歌劇「公主徹夜未眠」長大的山豬，釣魚平台上老師親切的指導，讓籃子內滿是活跳跳的鮮魚，大廚親自烹飪的豬肉，烤的金黃酥脆的外皮，裡面是肥美的油花，讓人還未走近，香氣便撲鼻而來。

水庫南側的觀景平台可登高俯瞰曾文水庫大壩，廣角瞭望台不僅可看到曾文大壩，湖光山色更是一覽無遺，特色咖啡豆巧克力是全台獨有的點心，在世外桃源般的曾文水庫旁來杯拿鐵絕對是千金難買的體驗。

嘉義縣長翁章梁推薦「大埔鄉是嘉義縣唯一的祕境，能看到山豬與老鷹！」，他說，他非常喜歡大埔，只要開車進到大埔立即感受紓壓放鬆的氛圍，疫情己稍趨緩解，周末全家到大埔鄉旅遊，還能吃到沙鍋魚頭、筍子等在地美味料理，滿足心靈與味蕾。