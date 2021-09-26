相揪來桃園旅遊宣傳！參加票選民眾有機會免費旅遊

疫情逐漸趨緩，桃園市長鄭文燦今天至龍潭大池踩船遊湖和石門水庫搭乘遊艇，推廣「加倍愛桃園—景點買1送1」優惠券及親自確認現場防疫狀況，並邀請旅行社業者也同赴石門水庫，一起推廣，更有民眾見到市長，熱情要求合影。

鄭文燦表示，本次加倍愛桃園計畫，將送出3萬名桃園景點買1送1券（每人最高補助新台幣300元），中獎遊客憑加倍愛桃園券QR code即可至合作的28家業者，享2人同行1人免費的好康。

鄭文燦指出，溪州轉運站即將營運，民眾可換車搭電動車就可到阿姆坪馬頭登船，體驗水路，目前石門水庫正值豐水期，配合本次方案，遊艇公會也推出4條買一送一路線，供民眾搭乘旅遊。

可樂旅遊表示，桃園按照月份及季節，都有不同的特色景點及觀光工廠可參觀；雄獅旅遊也指出，目前報名出團的狀況良好，相較其他縣市更是突出，光9月就有700多人報名。

旅遊業者也配合桃園觀光旅遊振興暖身計畫，結合石門水庫、復興山林等特色景點及觀光工廠手作體驗、桃園星級旅館住宿，設計桃園2日遊行程，市府更推出每人補助700元的團體旅遊補助。