快訊

日相候選人野田聖子不小心承認會敗選 急發聲明撤回

林姿妙列高鐵站址說明會主持人 交通部卻未給資料

聽新聞
test
0:00 / 0:00

相揪來桃園旅遊宣傳！參加票選民眾有機會免費旅遊

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦表示，本次加倍愛桃園計畫，將送出3萬名桃園景點買1送1券（每人最高補助新台幣300元），中獎遊客憑加倍愛桃園券QR code即可至合作的28家業者，享2人同行1人免費的好康。記者翁唯真／攝影
桃園市長鄭文燦表示，本次加倍愛桃園計畫，將送出3萬名桃園景點買1送1券（每人最高補助新台幣300元），中獎遊客憑加倍愛桃園券QR code即可至合作的28家業者，享2人同行1人免費的好康。記者翁唯真／攝影

疫情逐漸趨緩，桃園市長鄭文燦今天至龍潭大池踩船遊湖和石門水庫搭乘遊艇，推廣「加倍愛桃園—景點買1送1」優惠券及親自確認現場防疫狀況，並邀請旅行社業者也同赴石門水庫，一起推廣，更有民眾見到市長，熱情要求合影。

鄭文燦表示，本次加倍愛桃園計畫，將送出3萬名桃園景點買1送1券（每人最高補助新台幣300元），中獎遊客憑加倍愛桃園券QR code即可至合作的28家業者，享2人同行1人免費的好康。

鄭文燦指出，溪州轉運站即將營運，民眾可換車搭電動車就可到阿姆坪馬頭登船，體驗水路，目前石門水庫正值豐水期，配合本次方案，遊艇公會也推出4條買一送一路線，供民眾搭乘旅遊。

可樂旅遊表示，桃園按照月份及季節，都有不同的特色景點及觀光工廠可參觀；雄獅旅遊也指出，目前報名出團的狀況良好，相較其他縣市更是突出，光9月就有700多人報名。

旅遊業者也配合桃園觀光旅遊振興暖身計畫，結合石門水庫、復興山林等特色景點及觀光工廠手作體驗、桃園星級旅館住宿，設計桃園2日遊行程，市府更推出每人補助700元的團體旅遊補助。

市府觀旅局目前也辦理「桃園金牌好遊，免費遊程送你玩」遊程徵選活動，募集青春品味、樂活慢遊、親子同遊3大主題遊程，邀請各旅行社提供優質桃園遊程參選，並開放民眾票選預計於10月15日選出桃園金牌好遊獎，屆時將補助每條桃園金牌好遊獎10萬元經費，讓參與票選的民眾可以免費參加獲選遊程。

桃園市長鄭文燦今天至龍潭大池踩船遊湖和石門水庫搭乘遊艇，推廣「加倍愛桃園—景點買1送1」優惠券及親自確認現場防疫狀況，並邀請旅行社業者也同赴石門水庫，一起推廣，更有民眾見到市長，熱情要求合影。記者翁唯真／攝影
桃園市長鄭文燦今天至龍潭大池踩船遊湖和石門水庫搭乘遊艇，推廣「加倍愛桃園—景點買1送1」優惠券及親自確認現場防疫狀況，並邀請旅行社業者也同赴石門水庫，一起推廣，更有民眾見到市長，熱情要求合影。記者翁唯真／攝影
桃園遊艇公會也推出4條買一送一路線，供民眾搭乘旅遊，並指出有些景色只有在船上才看得出箇中奧妙。記者翁唯真／攝影
桃園遊艇公會也推出4條買一送一路線，供民眾搭乘旅遊，並指出有些景色只有在船上才看得出箇中奧妙。記者翁唯真／攝影

桃園 石門水庫 鄭文燦

延伸閱讀

鄭文燦到超商訂紙本5倍券 宣傳桃園5千可望變1.2萬

八德靜思堂開設大型疫苗接種站 鄭文燦鼓勵踴躍接種

台灣疫情獲控制 鄭文燦分析是這3個原因

鄭文燦：若疫苗覆蓋率提升 可請中央評估警戒降級

相關新聞

哪裡看最美？ 高雄國慶焰火10大最佳觀賞點曝光

2021雙十國慶焰火即將在高雄登場，因港區主觀賞區的名額有限，高雄市觀光局特別選了10大最佳觀賞點，要讓無法親臨主觀賞區...

講話脖子就會「抗議」 顱顏兒忍痛也要唱歌追夢

「我講話雖然不清楚，但會唱好每個字。」家住花蓮的楷祐出生患有完全性唇顎裂，22歲的他仍需接受語言治療，平時講話脖子、發聲...

蒲公英已升級強颱 氣象局：沿海未來一周長浪很明顯

中央氣象局表示，未來一周台灣各地天氣穩定，但迎風面基隆北海岸、大台北地區及花東地區有短暫陣雨，各地山區及南部靠山區有午後...

來趟「三貓」療癒之旅 柯文哲首推指南宮夜觀星

為推動三貓(貓空、貓纜、大貓熊)觀光，台北市觀光傳播局推出「走靜貓空」系列活動，並在台北絕佳觀星景點指南風景區，規畫「夜...

花蓮5.7地震 氣象局：該地區史上規模最大隱沒帶地震

今天上午6時21分花蓮縣秀林鄉發生規模5.7地震，震央深度45公里，各地最大震度花蓮、宜蘭、新竹4級，全台有感。中央氣象...

林姿妙列高鐵站址說明會主持人 交通部卻未給資料

交通部昨天到宜蘭召開「高鐵延伸宜蘭計畫」宜蘭端站址方案地方說明會，把縣長林姿妙列為跟部長一起的共同主持人，看似尊重，但會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。