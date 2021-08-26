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影／阿里山出現雪崩？縮時攝影機捕捉雲瀑超震撼

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
生力農場內高清攝影機捕捉隙頂雲瀑猶如巨龍般傾瀉而下，遊客目擊打趣地說，難道阿里山發生雪崩了嗎。圖／阿里山風景管理處提供
生力農場內高清攝影機捕捉隙頂雲瀑猶如巨龍般傾瀉而下，遊客目擊打趣地說，難道阿里山發生雪崩了嗎。圖／阿里山風景管理處提供

阿里山國家風景管理處在嘉義縣番路鄉隙頂生力農場架設24小時高清攝影機，日前午間捕捉難得一遇的雲瀑奇景，讓遊客驚呼連連，嘉義氣象站解釋雲瀑導因於氣流間對流，生力農場負責人黃昶豪說，雲瀑每年9月至隔年3月易現蹤，也推薦幾處阿里山絕佳觀賞點，讓遊客拭目以待。

阿管處在生力農場內架設攝影機，近日捕捉風起雲湧的雲瀑美景，飄散山巒茶園間，翻騰起伏如大浪捲起千堆雪，排山倒海從山頭奔湧而至，雲霧光影千變萬化，有如置身仙境，目睹的遊客為之驚艷，直呼「太震撼」，更有遊客形容如雪崩般，美到讓人窒息。

嘉義氣象站說，雲瀑又稱瀑布雲，多發生在鋒面前緣，山區氣流不穩定時，當山頂與山谷對流旺盛，雲霧從上往下竄流，就會形成雲瀑，雲瀑從高處往低處傾瀉，或在峽谷間流動，受風力帶動，呈現「飛流直下」的氣勢。

黃昶豪說，雲瀑因為溫差關係每年10月至隔年3月最容易捕捉，遊客上午10點到下午3點可靜待雲瀑現蹤，除了隙頂象山觀景台外，他也推薦頂石桌和二延平步道，遊客或攝影愛好者可以提早卡位。

嘉義 阿里山

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