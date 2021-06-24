東京台場大江戶溫泉物語9月5日熄燈 台網友哀號：紅眼航班好去處沒了

來到日本東京，除了Shopping，泡湯也是不少台灣人必做的項目之一，只不過知名旅遊景點「東京台場大江戶溫泉物語」因與東京都的土地租賃契約到期之因素，將於9月5日結束營業，消息傳來PTT的八卦版，不少網友哀號這裡氣氛優，「超可惜」、「紅眼航班過一夜的好地方就這樣消失了」。

「東京台場大江戶溫泉物語」6月23日在官網發布閉館訊息，表示與東京都的定期土地租賃契約到2021年12月到期，曾試圖尋找任何延續營運的可能性，但遺憾地因當時的《借地借家法》法令規定，無法將契約延長，因此決定在今（2021）年9月5日結束營業，台灣人也因疫情關係無法出國，無緣享受「最後一泡」。

「東京台場大江戶溫泉物語」的複合式溫泉設施，讓不少國外觀光客慕名而來。（翻攝自東京台場大江戶溫泉物語官網）

「東京台場大江戶溫泉物語」為複合式溫泉設施，2003年3月開幕至今已有18年歷史，幾乎是東京自由行的旅客會安排的景點之一，加上營業時間至隔日早上9點，不僅是節省住宿費的過夜首選，也成為觀光客搭紅眼班機前消磨時間的好選擇。

在「東京台場大江戶溫泉物語」可以穿著浴衣，體驗日式風情。（翻攝自東京台場大江戶溫泉物語官網）

雖然少了泡湯勝地，不過其他網友表示，未來若仍搭乘羽田機場紅眼班次，可去平和島的「天然溫泉平和島」泡湯，透過預約方式搭接駁巴士至機場，最快15分鐘即可到達，省時又方便。