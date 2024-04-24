期貨商論壇／生技期 上檔有壓

台灣2025年將邁入超高齡社會，隨人口結構老化，加上少子化趨勢，醫療和照護人力成為最大障礙。高齡化社會凸顯生技產業發展的重要性。

生技產業可提供創新醫療技術和產品，包括老年病治療、預防、健康監測等，滿足老年人口的不同需求，還可以提供各種健康管理和監測工具，包括智能穿戴裝置、遠程監測系統、基因檢測等，幫助老年人監測健康狀況，及早發現和預防疾病。

臺灣生技期貨為生技類股交易及避險工具，成分股涵蓋上市櫃新藥研發、醫材及藥品製造等指標股票，可表彰台灣整體生技醫療產業表現，符合現今市場聚焦產業，契約規模為20萬元，保證金18,000元，槓桿為11倍，因此臺灣生技期貨的最大優勢在於門檻低、操作彈性高，交易人可以較低資金成本進行交易及避險。

臺灣生技期貨19日以長黑K棒創歷史新低，近期從低點緩步爬升，不過上方有多條下彎均線反壓，顯示壓力沉重，目前仍在打底的階段，尚未出現明顯止跌訊號。（元富期貨提供）

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