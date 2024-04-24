台指期 反轉悲觀情緒

台股昨（24）日開高走高，權值電子三王火力全開、漲幅皆逾3%，盤面AI 概念股成為資金簇擁的對象，非電族群也有表現，終場指數大漲532點、收20,131點，台指期也同步走強，雙雙重返2萬點大關。

價差方面，台指期正價差縮至38.26點；台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,316口至5,549口，其中外資淨空單增加828口至13,333口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨空單減少400口至4,304口。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在20,500點，賣權未平倉最大量集中在19,500點，全月未平倉量put／call ratio值由0.94升至1.55，VIX指數下跌0.22至17.25，整體選擇權籌碼面偏多。

元富期貨表示，技術面觀察，在主要權值股同步上揚推升下，台指期昨日跳空開高一路走高，終場大漲490點，以長紅K棒作收。指數上周五回測季線後，已經強彈超過900點，也反轉了市場悲觀的情緒，短線蓄勢挑戰月線，下方季線可視為強勁支撐。