全民權證／中興電 兩檔拉風
中興電（1513）去年營收高於預期達到220.3億元，毛利率增加至30.5%，每股純益（EPS）達到3.22元。
中興電開始海外市場布局，包括亞洲、歐洲與北美，以期能夠分散應用市場，提升毛利率表現。展望2025年，隨著電力設備產能在今年下半年將持續提升15%、海外開關設備將進入量產階段、氫能設備包括產氫與儲運輸配等配套方案將進入試量產階段下，市場預估全年營收有機會達到329億元、年成長20.4%，毛利率提升至31.8%，EPS將達到11.4元、年成長37%。
看好個股後市的投資人，建議利用價內外5%以內、可操作天期120天期以上的商品介入。（台新證券提供）
權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言