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全民權證／中興電 兩檔拉風

經濟日報／ 記者周克威整理
中興電相關權證
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中興電（1513）去年營收高於預期達到220.3億元，毛利率增加至30.5%，每股純益（EPS）達到3.22元。

中興電開始海外市場布局，包括亞洲、歐洲與北美，以期能夠分散應用市場，提升毛利率表現。展望2025年，隨著電力設備產能在今年下半年將持續提升15%、海外開關設備將進入量產階段、氫能設備包括產氫與儲運輸配等配套方案將進入試量產階段下，市場預估全年營收有機會達到329億元、年成長20.4%，毛利率提升至31.8%，EPS將達到11.4元、年成長37%。

看好個股後市的投資人，建議利用價內外5%以內、可操作天期120天期以上的商品介入。（台新證券提供）

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毛利率 營收

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