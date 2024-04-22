全民權證／巨大 選價內外15%

巨大（9921）先前因市場擔憂庫存調整問題而股價疲弱，但3月營收表現成功化解市場疑慮，近期股價轉強。

巨大3月營收71.25億元，月增71.9%、年減17.4%。公司預計今年第2季持續調整庫存，但投顧法人認為，調整期已進入尾聲，加上歐洲E-bike業務、中國內銷市場維持成長，以及台灣自行車業者品牌優勢與管理能力佳，可望較其它地區同業更快完成庫存調整，2024年新車種推出檔期將有機會取得先機。近期有三家外資法人給予巨大「買進」評等。里昂給出目標價260元，花旗、大和分別給予240元及245元。

權證發行商表示，投資人如看好巨大後市，可挑選價內外15%以內、150天期以上的權證，透過靈活操作來參與個股行情。（群益金鼎證券提供）

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