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超搖！花蓮凌晨地牛連續翻身 規模6.0及6.3 最大震度5弱

全民權證／中華車 兩檔有看頭

經濟日報／ 記者楊淨淳整理
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中華車（2204）去年新車款暢銷，全年內銷台數年成長19.9%，市占率提升至10.4%，今年三品牌銷售目標6.6萬輛，比去年成長24.5％，市占增至14.4％，今年營收增幅可望與銷量增幅相當。昨（22）日股價強勁反彈，終場以上漲4.2%至135.5元作收。

法人表示，看好中華營運持續增長且穩定配息，將吸引更多長期投資人持有，其中，除了MG品牌暢銷之外，CMC Zinger改款後銷量亮眼、CMC菱利也將在今年推出大改款，預計2024年內銷目標銷量達6.6萬輛、年增26.3%，營收成長可期。

權證發行商建議，看好中華後市的投資人，可買進價外20％至價內10％、有效天期超過60天的認購權證，參與相關個股的波段行情。（永豐金證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

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