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超搖！花蓮凌晨地牛連續翻身 規模6.0及6.3 最大震度5弱

全民權證／乙盛 押寶逾150天

經濟日報／ 記者王皓正整理
乙盛-KY相關權證
乙盛-KY相關權證

乙盛-KY（5243）受惠伺服器業務需求回溫，首季營收28.76億元，為三季來高點，季增6.6%，但較去年同期衰退3.7%。

乙盛去年第4季伺服器營收占比跌破兩成，上季回升至兩成以上。另一方面，近年車用產品成為乙盛重要成長動能，乙盛為特斯拉供應鏈之一，去年來自車用營收占比已經拉升至六成，有助於產品組合優化，推升毛利率持續創高，去年全年毛利率19.83%，改寫新猷，年增3.91個百分點。此外，乙盛布局低軌衛星展現成效，去年營收占比約6%至9%，配合客戶開發次世代產品，預估今年有望有雙位數成長。

看好相關題材的投資人，可以挑選價內外15%以內、距到期日150天以上的權證進行操作。（凱基證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

乙盛 營收

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