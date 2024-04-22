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超搖！花蓮凌晨地牛連續翻身 規模6.0及6.3 最大震度5弱

台積、瑞昱 四檔聚焦

經濟日報／ 記者楊淨淳／台北報導
瑞昱、台積電相關權證
瑞昱、台積電相關權證

台積電（2330）法說會下修今年全球半導體展望，股價連兩日下跌、累計跌幅7.7%，瑞昱（2379）等也連日下跌、累計跌幅12.2%，然兩檔個股仍獲得外資力挺，台積電獲花旗最高目標價上看1,030元，瑞昱獲摩根士丹利（大摩）最高目標價上看707元。

台積電昨（22）日股價以下跌1％至742元作收，然仍獲得外資法人的全面力挺，統計有11家外資對台積電目標價上看850元以上，最高價與次高價甚至突破千元，以花旗證券調升至1,030元，居內外資圈最高價，且樂觀情境有望上看1,100元；滙豐證券則上調至1,025元。

花旗表示，儘管台積電降低半導體成長展望，但在先進節點及AI需求的成長將繼續超過產業表現，且憑藉其先進封裝技術，預計將擁有穩固客戶關係，將其2024、2025、2026年獲利分別上調3%、9%、5%。

瑞昱昨日終場以下跌8.7%至504元作收，然仍獲得大摩與里昂給予「優於大盤」與「買進」評等，目標價分別為707元與670元。而高盛、野村、麥格理則給予「中立」評等，並調升其目標價，目標價介於595元至511元之間。

台積電 外資

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