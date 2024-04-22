台指期 外資減碼空單

台股昨（22）日震盪盤軟，終場下跌115點、跌幅0.59%、收在19,411點；台指期也在上下波動後小跌35點、收19,524點收市。期貨發行商建議，由於本周將公布美股七雄財報、美國GDP以及PCE，預期台指期行情恐較為震盪。

價差方面，昨日台指期正價差擴至112.78點；台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少2,325口至9,091口，其中外資淨空單減少3,377口至16,400口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單減少1,460口至10,289口。

昨日外資現貨賣超129億元，期貨淨空單減碼，自營商選擇權淨部位，加碼做多的部位，期貨的空單加碼，屬偏保守格局。月選擇權籌碼較偏保守，賣權OI小於買權OI差距為3,000餘口，周選擇權籌碼就較偏悲觀。

元富期貨表示，就技術面觀察，台指期昨日呈現開高走低格局，指數開盤後一度反彈逾百點、突破19,700點關卡，但隨盤面主流股重電及電纜族群相繼走弱，指數由紅翻黑，終場以下跌35點的黑K棒作收。目前指數位於短期均線及月線之下，均線反壓力道沉重，短線預計在季線上震盪整理。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在20,500點，賣權未平倉最大量集中在19,000點，全月未平倉量put/call ratio值由0.86降至0.85，VIX指數下跌1.43至19.2，整體選擇權籌碼面中性。

整體來看，昨日台股收了長上影線黑K，技術型態較為弱勢，而本周將公布美股七雄財報、美國GDP以及PCE，整體行情恐較為震盪，建議行情研判上不宜隨意搶短低接。

群益期貨認為，外資賣超現貨、但期貨淨空單減碼，自營商選擇權保守格局，月選擇權布局目前偏保守，但周選擇權就較偏悲觀，整體籌碼面中性偏悲觀格局；因為籌碼面較為偏空，且結構上較為不佳，整體方向偏悲觀布局。