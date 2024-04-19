友達、群創 押中長天期

電視品牌廠在考量歐洲盃足球賽等大型運動賽事，提前建立庫存，市場看好友達（2409）、群創（3481）第1季營運即為全年低點。權證券商建議，可利用中長天期、價內外合理、券商造市積極等條件的認購權證，參與相關個股走勢。

法人觀察面板市場供需狀況，就供給的而言，多數面板廠均以提升獲利表現為首要目標，並針對市場需求狀況調控產能利用率，有助維持較佳的市場秩序。就需求來看，面板各主要終端應用的庫存已回到健康水準，可持續觀察相關潛在利多是否刺激買氣出籠，歐洲盃、奧運等大型運動賽事陸續登場，預估TV面板需求持續增溫。

友達、群創相關權證 圖／經濟日報提供

友達3月出貨199.9萬平方公尺，月增15.7%，營收212億元、月增6.9%，第1季出貨529.5萬平方公尺、季增4.1%；考量後續歐洲盃足球賽等大型運動賽事相關商機，4月上旬TV面板報價可望續漲，全球電視需求已見增溫跡象，市場預估第1季即為2024年低點。

群創因下游品牌客戶預期去年終端需求觸底後，今年消費力度將回溫，加上供應鏈中面板庫存水準偏低，客戶維持較積極的拉貨力道，進而推升第1季大尺寸面板出貨量保持在持平水準。