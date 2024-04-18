亞力、大同 四檔有戲

台電強化電網韌性計畫帶動電線、電纜、變壓器、開關、配電盤與變電站等工程需求爆發。法人看好相關類股營運，亞力（1514）、大同（2371）後市仍可期待，相關權證可伺機布局。

台電公告總計將投資5,645億元，以十年時間分階段完成的「電網韌性建設計畫」，將在電網分散、強固防衛等層面增設與汰換電力電網系統，其中蘊含的配電、輸電、乃至綠電儲能、併網與新增變壓站等工程，將為重電廠商帶來長期穩定商機。

亞力、大同相關權證

另外，美國總統拜登提出的基礎建設計畫，將汰換老舊線路及電網，由於台廠較國際同業相對交期短，帶動台廠變壓器、配電盤、開關、儲能電池等設備接獲轉單，供應鏈能見度普遍達二至五年，因此市場普遍對重電產業長期維持正向看待。

亞力受惠於半導體建廠商機及外銷需求旺。近年來國內知名半導體及科技業大廠持續進行海內外擴大建廠計畫，拉高不斷電設備需求。考量國內市場成長有侷限性，加上外銷產品客製化程度高，毛利率也優於公司平均，公司目標拓展海外市場。

大同也受惠強韌電網預算上升，產業展望向上，搶占國內市占率；隨著今年第2季變壓器完成美國UL認證，預期未來大同將正式出口變壓器至美國，也有海外EPC工程接洽；業外部分，當前已公告懷生段土地建物出售，貢獻業外利益。

權證發行商建議，看好亞力、大同等後市股價表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準則以價內外15%以內、剩餘天數超過120天以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。