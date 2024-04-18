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5月電子期金融期齊漲

中央社／ 台北18日電

台北股市今天上漲87.87點，收20301.2點。5月電子期收1067.3點，上漲8點，正價差6.1點；5月金融期收1806.8點，上漲11.2點，正價差4.13點。

5月電子期以1067.3點作收，上漲8點，成交1792口。6月電子期以1063.1點作收，上漲3.45點，成交7口。

電子現貨以1061.2點作收，上漲2.19點；5月電子期貨與現貨相較，正價差6.1點。

5月金融期以1806.8點作收，上漲11.2點，成交1031口。6月金融期以1811.4點作收，上漲11.6點，成交3口。

金融現貨以1802.67點作收，上漲14.93點；5月金融期貨與現貨相較，正價差4.13點。實際收盤價以期交所公告為準。

金融期 電子期

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