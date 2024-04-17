期交所戮力淨零碳排響應天下雜誌於「企業減碳溫度計」揭露碳排資訊

「企業減碳溫度計」是天下雜誌與東海大學攜手開發平台，參考聯合國政府間氣候變化專門委員會(IPCC)2021年發布的第六次評估報告(AR6)中，模擬未來地球各種可能的升溫情境，並採用「絕對全球溫度變化潛勢模型」，評估每家企業過去實際減碳與未來減碳目標，將在2100年將地球帶向幾度升溫℃，並據此將溫度等級分為「成效卓越」、「表現優秀」、「投入積極」、「進度落後」及「原地停留」共五等級。

期交所追隨永續潮流的步伐未曾停歇，為積極回應全球永續發展行動與國家淨零排放目標，期交所2023年出版的2022年企業永續報告書，即首次導入氣候相關財務揭露規範(TCFD)，另規劃於今年6月預計出版的2023年企業永續報告書揭露依據ISO 14064-1進行溫室氣體盤查之碳排數值，並將首次依循氣候相關揭露(IFRS S2)編製索引表。

衡酌期交所企業永續發展的作為日臻完善，期交所為讓利害關係人更加瞭解並認同其ESG之理念與成果，去年首度參加天下雜誌2023年天下永續公民獎評選，在公司治理、企業承諾、社會參與及環境永續等四大面向表現優異，榮獲中堅企業組新秀獎。

另外，期交所為展現積極落實行政院推動2050淨零排放目標，更響應天下雜誌於「企業減碳溫度計」揭露期交所於2023年天下永續公民獎就環境永續構面內容，並獲溫度等級「成效卓越（升溫1.6°C以下）」認證。

期交所企業識別標語「TAIFEX Cares」，象徵期交所願以關心、用心及愛心的企業形象，落實ESG 的精神及意涵，並期待透過本次自主揭露之行為，能拋磚引玉，發揮影響力，讓每個企業皆願因身為世界公民，展現對於地球永續發展責無旁貸的決心與毅力！