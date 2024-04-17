百和1Q營運亮麗 法人看好今年營運逐季走升
百和（9938）在今年第1季營運優於預期中，法人機構看好全年營運將交出逐季走升的好成績。
分析師指出，觀察百和第1季各品牌客戶營收分布，Adidas 營收占比25% ，略高於 Nike 的17.5%，主要是因為 Adidas 出貨年增29%，而 Nike 僅年增1%所致；第3大客戶 ON 在2021年首次進入前十大客戶後，成長速度驚人，當時占比1.9%，迅速成長至今年第1季的5.6%，第4大客戶是 NB 占比4%，第五大 UA 佔比3.9%。
客戶成長性則是前10大客戶當中的 BOA 年增91%，成長最大，百和主要生產其旋鈕當中的高強度繫繩，第3大瑞士品牌 ON 年增90%次之，第4大客戶 NB 則是年增65%，為成長第三高的客戶。
整體來看，今年第1季經編網布營收季增24%，年增37.5%，預估今年經編網布營收可望年增31%，再創新高，隨著稼動提高，未來將持續擴大獲利貢獻。
此外，鞋類品牌訂單大增，帶動百和季營收從2023年的30~35億元，回升到35~40億元水準；第1季整體稼動率約八成左右，毛利率回升到34.8%，優於預期，下半年營運展望將優於上半年，隨稼動率提升，毛利率將逐季增長，並上修今年每股稅後純益目標至5元，年增160%。
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