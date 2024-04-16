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鮑爾說利率不變 史指收黑、道瓊漲63點中止六連跌

全民權證／晶碩 兩檔有看頭

經濟日報／ 記者周克威整理
晶碩相關權證
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晶碩（6491）第1季營收年增18.2%、季減15.3%，符合法人預期。市場預估，隨淡季已過，全年將逐季成長。其中，第2季預估營收18.7億元，年增15.8%、季增8.5%，每股獲利（EPS）5.7元。

晶碩第2季有望受惠618檔期推動營運向上，毛利率有望隨矽水膠產品占比提升、維持高檔表現，市場上修今年營收調整為79.1億元、年成長16.6%，毛利率上修至55.2%，EPS為25.8元、年成長23.1%，主要受惠矽水膠產品將陸續取證，進一步帶動營收占比提升，毛利率亦同步成長；海外生產基地則有助爭取更多歐美客戶。

權證券商建議，看好晶碩後市股價表現的投資人，建議可挑選價外20%至價內10%、存續期間超過60天以上的相關認購權證進行布局。（永豐金證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

權證 毛利率 營收

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