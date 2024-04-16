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鮑爾說利率不變 史指收黑、道瓊漲63點中止六連跌

全民權證／國產 買逾五個月

經濟日報／ 記者廖賢龍整理
國產相關權證
國產相關權證

國產（2504）樂觀看待今（2024）年營運展望，預期預拌混凝土出貨將較去年成長5%至630萬立方米，若水泥漲價或政府徵收碳費，價格有機會自目前每立方米3,000元成長。

國產主要成長動能有三，分別為：一、工業園區興建將帶動周邊房地產開發與建設需求上揚；二、政府積極修法，未來都更案件將大量釋出；三、政府公共工程持續推動。

國產處分台南商場土地將在今年第2季認列，貢獻獲利約10億元；南港廠開發案預計於2027年完工，全數出租一年可貢獻14億元租金收入、8億元獲利。國產有28個預拌廠，21自有，總面積5萬坪，土地具增值空間。建議看好國產後市的投資人，可挑價外15%內、距到期日超過五個月的認購權證進行布局。（凱基證券提供）

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