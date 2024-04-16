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鮑爾說利率不變 史指收黑、道瓊漲63點中止六連跌

台積看旺 兩檔聚光

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

台股時序進入第2季的「五窮六絕」傳統淡季，台積電（2330）等單季業績優於第1季的營運成長股，成為投資買盤焦點。權證發行商建議，看好台積電後市的投資人，可利用微價外（價平至價外2%內）、距到期日逾五個月的認購權證，在18日法說會前後，伺機參與台積電走勢。

台積電3月營收月增15.8%、年增11.3%，累計第1季營收為季減5.2%、年增16.5%，優於市場預期。台積電先前預估第1季美元營收將達180~188億美元，以一美元兌換新台幣31.1元計算，營收約5,598~5,847億元，因新台幣匯率在3月已接近32元，帶動新台幣營收高於財測高標。

台積電第1季營收預期將受到智慧手機需求季節性修正影響，但HPC相關需求強勁，市場預估毛利率在產能利用率維持高檔，且智慧型手機相關占營收比重下滑下，可望與上季相當，單季每股獲利（EPS）有八元的水準。

展望第2季，在本周四法說會前，外資圈也陸續釋出正面展望看法。其中，美系券商預估第2季業績可望季增4%，雖毛利率因地震影響而略降，但全年營收成長幅度呼應日前重訊公告內容、重申20~25%的年增，同時，隨AI需求興起，蘋果、高通、聯發科等主要客戶都使用3奈米等先進製程下，上調今、明年EPS目標，目前外資圈普遍都上修至逾47元的水準。台積電在「0403」強震後發表重訊，強調今年業績展望（美元計價）仍將維持年成長21%~26的幅度。

台積電 新台幣 營收

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