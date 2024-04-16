中興、大亞 挑長天期

重電與電線電纜類股為近期最強勢的非電族群，中興電（1513）、大亞等個股昨日雖拉回整理，然4月以來累計漲幅仍分別達6.2%、24.6%。法人表示，台電今年資本支出年增54%至1,309億元，固定資產投資高達2,553億元，加上綠能設施需求，使重電市場供需失衡，有利相關族群表現。

權證發行商建議，看好中興電、大亞後市股價表現的投資人，可挑選價外15%內、距到期天數超過六個月以上等長天期認購權證進行布局。展望後市，法人指出，一線重電廠商會將訂單汰弱留強，營運體質將有結構性提升，此外，台電標案需求將外溢至二、三線重電廠商，但關鍵設備仍需向一線廠商採購。

中興電今年首季月營收61.3億元，年增5%；單月、首季雙創同期新高紀錄。其中，3月營收達23.3億元、年增12.1%，甚至攀上2020年12月來、逾三年的單月營收新高點，營運動能明顯轉強。

法人表示，中興電整合變壓器及GCB和GIL（GIS設備）共同銷售至北美客戶，期初訂單金額約為1,900萬美元，將貢獻在明年營收，認為在供需失衡、過往與美國電廠亦有商業往來，預期後續仍有新訂單，明年北美營收貢獻將有顯著提升，若再加上日本營收有望翻倍，明年外銷營收占比有望上升。

大亞今年首季營收67.4億元，年增6.20%。近期股價勁揚，昨日雖以下跌2元至53.6元作收，然股價仍保持於所有重要均線之上，4月來累計漲幅高達24.6%。

法人指出，大亞為台灣四大345KV電纜生產商之一。展望後市，預期台電未來幾年仍將持續釋出多項線纜相關標案，整體產業展望樂觀；光電方面，大亞預計2025年第2季將再加入志光二期的35MW，至2026年更將增加雲林麥寮185MW案場；儲能方面最快在2025年第2季可再新增台中龍井100MW案場至台電AFC交易平台，綠能事業發展明確，有助於整體事業獲利提升。