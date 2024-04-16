友達、群創 認購吸睛

今日主題 時序進入第2季五窮六絕淡季，台股高檔震盪，但面板、重電及晶圓代工等產業因各擁利多，第2季可望逆勢成長，成為市場多頭主力部隊。此外，進入法說會及股東會旺季，市場預期公司可望釋出正面訊息，將為產業前景加分，投資人可利用權證以小博大，趕搭主流順風車。

友達（2409）及群創今（2024）年3月營收繳出亮眼表現，電視面板報價趨勢持續向上，有助群創、友達邁向轉盈之路，第2季業績也可望持續成長。

第2季營運逆勢成長股相關權證

友達3月合併營收212.04億元，月增6.9%，年增10.5%，為近三個月來單月新高；累計今年首季合併營收594.77億元，較去年第4季減少6.1%，與去年同期相比增加16.2%。

友達董事會於2023年10月2日決議以企業價值6億歐元取得德國Behr-Hella Thermocontrol GmbH（簡稱BHTC）100%股權，其為歐美系車廠一線供應商；雙方經通過各項交割先決條件，以及相關國家主管機關核准後，今年4月2日宣布正式完成收購。

BHTC產品為HMI及空調控制系統，估貢獻8~12%營收，BHTC於2023年營收約6.3億歐元；惟該公司其他財務數字及產品營收比重未曾公開，需待會計師查核後公布，才知獲利影響幅度。

BHTC於今年第2季正式納入友達之合併報表，主要營運項目為車用人機介面及空調控制系統；未來可結合友達的Display HMI解決方案，擴充人機互動服務設施。

群創3月合併營收達201.26億元，月增45.1%，年增15%，睽違23個月單月營收再度站上200億元大關。因中國大陸廠商於年後仍以較為嚴謹的態度進行面板供應的控管，故在供需維持平衡的狀況，電視面板報價逐月上揚，帶動群創產品組合轉佳。

由於國際體育賽事和AI PC議題發酵，使其面板庫存備貨的態度仍較為積極，帶動群創今年出貨面積成長；此外，中國大陸面板廠商於年初便嚴格管控產能釋出，進而維持供需平衡以增加議價能力，故隨著供需秩序維穩的狀況下，電視面板報價有望季增5~10%，並隨著出貨面積受季節性影響而成長高於一成，帶動群創第2季營收轉佳。

權證發行商建議，看好友達、群創後市股價展望的投資人，可擇機布局相關認購權證。挑選標準，則以價外15%內、距到期日超過四個月等條件為主。