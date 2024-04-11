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亞洲藏壽司兩家店陷食安疑雲 股價一度跌2.8%

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
藏壽司受到兩家店的食安事件影響，今天股價最低來到101元，跌幅為2.8%。圖／新北衛生局提供
藏壽司受到兩家店的食安事件影響，今天股價最低來到101元，跌幅為2.8%。圖／新北衛生局提供

亞洲藏壽司（2754）旗下的「藏壽司くら寿司KURA SUSHI」新莊宏匯店及淡水站前疑似食物中毒通報。新北市衛生局指出，即日起將進一步針對新北轄內藏壽司其餘10家分店查核，該公司昨天已經發出聲明稿，11日股價則是受影響一度下跌2.8%。

1995年在大阪創立的日本迴轉壽司品牌「藏壽司くら寿司KURA SUSHI」，以「安心、美味、舒適有趣」為品牌核心理念，獲得台灣消費者的支持，將台灣子公司亞洲藏壽司在台上櫃掛牌，該公司受到兩家店的食安事件影響，今天股價最低來到101元，跌幅為2.8%。

近日連續傳出兩家店疑似消費者食品中毒通報，兩家店目前已經暫停營業。新北市衛生局指出，已要求業者加強食安監控管，將針對新北轄內藏壽司其餘10家分店查核。

亞洲藏壽司也表示，亞洲藏壽司感謝各位一直以來對亞洲藏壽司(股)的支持與愛護，配合稽查相關作業，待衛生局指示後復業，將持續徹底落實對店鋪設備、食材與員工衛生之管理、控管各項商品的品質安全。

亞洲藏壽司聲明稿。黃淑惠截圖
亞洲藏壽司聲明稿。黃淑惠截圖

中毒 藏壽司 食安

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