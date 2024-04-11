亞洲藏壽司兩家店陷食安疑雲 股價一度跌2.8%

亞洲藏壽司（2754）旗下的「藏壽司くら寿司KURA SUSHI」新莊宏匯店及淡水站前疑似食物中毒通報。新北市衛生局指出，即日起將進一步針對新北轄內藏壽司其餘10家分店查核，該公司昨天已經發出聲明稿，11日股價則是受影響一度下跌2.8%。

1995年在大阪創立的日本迴轉壽司品牌「藏壽司くら寿司KURA SUSHI」，以「安心、美味、舒適有趣」為品牌核心理念，獲得台灣消費者的支持，將台灣子公司亞洲藏壽司在台上櫃掛牌，該公司受到兩家店的食安事件影響，今天股價最低來到101元，跌幅為2.8%。

近日連續傳出兩家店疑似消費者食品中毒通報，兩家店目前已經暫停營業。新北市衛生局指出，已要求業者加強食安監控管，將針對新北轄內藏壽司其餘10家分店查核。