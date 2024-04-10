上奇營收／雲端業務強勁 3月4.65億元、月增逾一成

軟體廠商上奇（6123）10日公告3月合併營收4.65億元，受惠雲端業務表現強勁，帶動營收月增11%，年減5%；第1季合併營收13.04億元，季增1.24%，年增5.33%。上奇看好，企業對資本支出的投入轉趨積極，將為營運增添動能。

上奇指出，3月雲端服務貢獻當月營收占比42%，企業服務49%，數位印刷服務9%。因去年3月有香港政府專案交貨、基期較高，使單月營收較去年同期減少。

上奇表示，雲端服務市場持續成長，帶動第1季雲端服務表現優於去年同期，海外市場陸續擴展中，也大有斬獲，對整體雲端服務市場樂觀看待。

上奇也說，隨著大環境景氣改變，企業對資本支出的態度，已由先前的保守，轉向積極評估投資，看好將加速未來數位印刷與企業用戶服務成長動能。