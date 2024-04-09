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明安和大田3月營收各為11.52億元、3.38億元 分別年減28.7%、9.9%

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

明安（8938）、大田（8924）兩家高爾夫球具代工業者9日公布3月營收表現；明安方面，單月為11.52億元、年減28.7% ，大田方面單月為3.38億元、年減9.9%。

觀察該兩家高爾夫球代工業者上月出貨情況，大致上維持旺季水準，但因去年同期營收基期高，以致均呈現下滑情況，以明安來看，3月營收11.52億元，月增33.7%、年減28.7%，累計今年第1季收達37.84億元，年減24.1%。

大田3月營收3.38億元，月增38.7%、年減9.9%，累計今年第1季營收達10.03億元，年減22.9%。明安今日上漲2元，收在73元；大田下跌0.1元，收在90元。

展望營運前景，在明安部分，法人認為，依據該公司的高球具客戶第1季下單變化，顯示客戶群庫存調整已告一段落，今年持續會有新產品出貨，雖受限子公司明揚營收貢獻大幅減少，將影響營收表現，惟高爾夫球具本業盈餘重起增長動能，今年獲利將恢復成長態勢。

大田部分，法人指出，該公司旗下美系品牌客戶先前所遞延的新開發案可逐步完成下單、排入生產等前置作業，開始量產；同時，日系品牌客戶新款式產品訂單也將回溫，有助推升出貨表現。

而與往年不同的，在全球經濟復甦不明朗的狀況下，美日系品牌商普遍拉長新款式產品鋪貨時程，以測試市場水溫，將讓大田今年營運呈現溫和上升走勢。

營收 高爾夫

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