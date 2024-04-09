橘子營收／3月10億元、月減年增 4月主力遊戲大改版

橘子（6180）9日公告3月份自結合併營收10億元，月減32%，年增1%，主係前月逢春節，遊戲旺季基期較高所致；然數款熱門端遊月活躍用戶數創下近三年同期新高，反映玩家參與熱烈；累計1~3月自結合併營收達新台幣33.3億元，年增10%，主係旺季效應及主力端遊改版推升營收動能。

回顧3月，全新代理遊戲《波拉西亞戰記》首度公開四大職業及其高擬真、高沉浸的遊戲體驗設計，堆疊玩家期待；《艾爾之光》年度新角色活動、《新楓之谷》全新海外職業正式登場結合六轉豐富獎勵，搭配GASH樂點限定儲值優惠，全面帶動經典端遊玩家活躍度創近三年同期新高。促進IP跨域發展，漫畫星舉辦影視媒合會，邀請30家知名影視業者齊聚，多家業者於會後表達對參與IP改編的高度興趣，並正式宣布漫畫星首部經紀作品《三個不結婚的女人》電影改編計畫，持續拓展集團泛娛樂應用板塊。

展望4月，主力遊戲接續推出改版活動，《新楓之谷》與日本知名動畫聯名，推系列限定道具與主題活動；《天堂M》則有重點職業改版，皆可望穩固營運動能。有閑購物鎖定ACGN族群推春日動漫祭，電玩遊戲及動漫周邊將有豐富新品預購及會員活動，亦串聯橘子支付享消費回饋，期能帶動買氣。此外，橘子集團為支持台灣創作者與IP發展，以圖文孵育計畫帶領創作者們進駐台北國際插畫博覽會，幫助創作者擴大粉絲接觸點。