LINE Pay 有賺錢卻不配股 股價面臨600元保衛戰
本土最大行動支付LINE Pay去年每股純益8.09元，但卻決定不配發股利，股價在今年1月26日登錄興櫃以來，僅當了一天的千金股，其後股價一路走跌，29日股價開低走低，一度下滑至608元，面臨600元關卡保衛戰。
LINE Pay在2015年成立，2021年起獲利轉正；去年全年營收49.28億元，稅後純益4.81億元，每股純益8.09元，營收、獲利雙創新高；累計今年前2月營收9.75億元，年增33.3%。
LINE Pay去年獲利創新高，董事會決議不配股利；LINE Pay表示，不配發去年度股利，主因公司營運仍在事業成長階段，為維持長期穩定成長，擬保留盈餘以因應經營發展、人力資源，及多元業務合作、事業擴張的投資需要。
LINE Pay正式登錄興櫃時，股價一度衝高至1,030元，但第二天就下滑至899元，跌落在千元之下，之後股價一路走跌，今日以620元開低後一度下滑至608元，盤中跌幅逾1%。
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