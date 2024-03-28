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台灣債券 ETF 交易日均值128.7億元、年增154% 自然人交易人次達102萬

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

上櫃債券 ETF 規模持續刷新歷史紀錄，截至今(2024)年3月22日止，計有81檔追蹤債券指數的 ETF 於櫃買中心掛牌交易，總資產規模達新台幣2兆2,855億元，今年以來債券 ETF 申報追募金額已達3,980億元。在次級市場部分，今年度債券 ETF 總成交金額為6,568億元，成交日均值達128.78億元，較去年日均值50.71億元大幅成長154%，交易人次則突破100萬人次，其中自然人交易人次達102萬人次，顯示債券 ETF 亦成為一般投資人的投資新寵。

目前上櫃81檔債券 ETF 中，除2檔未配息之外，其他79檔皆有配息機制，櫃買中心提醒投資人，債券 ETF 配息率不代表報酬率，且過去配息率亦不代表未來配息率，債券 ETF 會根據可分配收益來決定分配金額或不分配；此外， ETF 淨值會隨市場因素而上下波動，故其報酬是無法與定存利率直接相比較。

投資人應了解投資債券 ETF 包含了利率風險、信用風險及匯率風險等，其中，利率風險係指市場利率變動造成債券價格漲跌，致影響債券 ETF 的淨值及價格，信用風險係指債券發行人信用惡化或倒閉，而造成跌價損失或無法償付債券本息所造成投資損失，而目前債券 ETF 皆為投資外幣計價的債券，若標的資產的幣值下跌，也會產生匯率風險，因此，投資人在進行資產配置或長期投資而投資債券 ETF 時，不應以短期資金投入，應考量自身的財力適度配置及風險承受度，評估是否投資及選擇合適的投資標的。

櫃買中心指出，債券 ETF 的投資標的為債券，屬於固定收益商品，為資產配置中重要的一環，且通常需要長期持有才能發揮投資效益。投資人想了解債券ETF相關資訊，可在債券 ETF 交易時間內，於基本市況報導網站（mis.twse.com.tw）查得市場即時成交行情及即時預估淨值，另亦可透過櫃買中心網站《ETF專區》及《ETF訊息中心》，取得各檔債券 ETF 相關資料，此外，在公開資訊觀測站（mops.twse.com.tw）及各投信公司官網也可查詢 ETF 相關公告、收益平準金及客製化指數等相關資訊，投資人可善用前揭公開資訊，評估投資商品之風險，有助投資標的選擇與判斷。

ETF 債券ETF

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