上櫃生技新兵報到！佑全展開蜜月行情 中籤落袋逾2萬

櫃買市場新兵報到，繼國邑*掛牌後，28日再添一家生技股，佑全（6929）正式上櫃掛牌，為今年第七家上櫃掛牌的公司，早盤以86元開出，上漲21元，中籤者若是開盤就賣出，可賺進2.1萬元。

佑全2000年4月成立，旗下有「佑全保健藥妝」、「健康人生藥局」及「札幌藥粧」三大通路品牌，截至2023年底共有160間門市，今年展店目標180家，每年門市家數將以10~15%的幅度成長。

佑全在2009年成為優盛醫學集團子公司，優盛目前持股51.2%，第二、第三大股東則分別為生達32.89%、富邦媒7.68%；佑全主要從事連鎖藥妝及藥局經營，2022年度營收33.02億元，稅後純益1億元，每股純益（EPS）2.5元；2023年營收31.22億元，稅後純益1,480萬元，EPS 為0.37元。

佑全承銷價65.01元，今日掛牌上櫃，早盤以86元開出，上漲21元，順利拉開掛牌蜜月行情序幕，盤中漲幅逾2成。