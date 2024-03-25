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奧運概念股愛爾達明起掛牌上市 承銷價50元

經濟日報／ 記者馬琬淳∕台北即時報導

愛爾達（8487）預計26日於創新板初次上市，承銷價格50元，愛爾達今日興櫃參考價收88.3元。愛爾達指出，有別於一般傳統電視產業，愛爾達主要朝向新媒體轉播技術領域發展，並以體育賽事為主，影劇節目為輔的雙引擎模式作為營運策略，打造臺灣第一的運動轉播大平台。

巴黎奧運7月26日開幕，將持續至8月11日，愛爾達已連續四屆取得台灣轉播總代理權，並和中華電信一同轉播巴黎奧運，提供體育及影視內容於Hami Video OTT平台上架，同時自行開發ELTA.TV，經營愛爾達OTT會員。愛爾達持續爭取各項知名體育賽事獨家轉播權，並與各國際體育賽事授權商及訊號傳輸商培養良好之合作默契。

愛爾達2023年稅前盈餘為1.72億元，年增130%，每股稅後純益達5.98元，為近五年新高；今年前二月累積營收1.17億元，年增7.5%。

奧運 體育

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