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抽籤小確幸又來了！這檔報酬率56%、抽中可賺2.8萬

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
創為精密預計4月8日掛牌上櫃，上櫃前競價拍賣將啟動，預計3月15~19日辦理競價賣，3月25~27日進行公開申購，每股價格暫定50元，以14日興櫃收盤價78元計算，若是幸運中籤，報酬率達56%，可望賺進2.8萬元。圖／聯合報系資料照片
創為精密預計4月8日掛牌上櫃，上櫃前競價拍賣將啟動，預計3月15~19日辦理競價賣，3月25~27日進行公開申購，每股價格暫定50元，以14日興櫃收盤價78元計算，若是幸運中籤，報酬率達56%，可望賺進2.8萬元。圖／聯合報系資料照片

創為精密（6899）預計4月8日掛牌上櫃，上櫃前競價拍賣將啟動，預計3月15~19日辦理競價賣，3月25~27日進行公開申購，每股價格暫定50元，以14日興櫃收盤價78元計算，若是幸運中籤，報酬率達56%，可望賺進2.8萬元。

創為精密上櫃前現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷，競價拍賣將自明日展開，競拍張數2,611張，競價拍賣底價為43.1元，預計3月21日開標，4月8日正式掛牌上櫃。

除了競價拍賣，公開申購則將在3月25~27日進行，每股價格暫定50元；以創為精密今日興櫃收盤價78元計算，投資人可以用5萬元換56%的報酬率，若是抽中，可望獲利2.8萬元，也不失為小資族的小確幸。

觸控模組廠創為精密2000年成立，資本額3.85億元，總部設在基隆，主要生產基地則在基隆及汐止，鎖定生化醫療、軌道交通、海運航太、戶外應用、工業電腦等領域的觸控面板產品，主要客戶包括西門子、施耐德電機、研華、台達電等。

在股東結構，創為精密最大法人股東為宏碁集團旗下建碁，約持股16.6%，占一席董事；2021年至2022年每股純益分別為6.07元、5.21元，去年累計前三季每股純益3.85元，每年毛利率約40%左右。

每股純益 興櫃

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