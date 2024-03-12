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全家財報／去年EPS 7.22元 每股配息5.8元、配發率達八成

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
全家（5903）12日董事會通過去年財報，全年合併營收為996.1億元，年增9.77%。與新聞無關，圖／聯合報系資料照片
全家（5903）12日董事會通過去年財報，全年合併營收為996.1億元，年增9.77%。與新聞無關，圖／聯合報系資料照片

全家（5903）12日董事會通過去年財報，全年合併營收為996.1億元，年增9.77%，超商本業營業利益年增19.5%，不過，歸屬母公司淨利16.1億元，年減12.45%，每股盈餘為7.22元。全家解釋，主要因前年認列台中烏日土地處分利益而墊高基期，加上轉投資事業的長家國際食品去年底甫稼動等因素，造成稅後純益下滑。全家董事會並通過每股擬配發現金股利5.8元，配發率達八成。

全家去年因持續展店、總店數來到4,234家，帶動營收成長，加上產品差異化佈局有成，包含泛鮮食、自有品牌FamiCollection、會員數位服務創新等，帶動既存店業績成長、創歷史新高。轉投資事業方面，包括全台物流、福比麵包與晉欣食品、全餐國際餐飲皆表現亮眼。

全家去年以名店網紅聯名、分眾新市場、鮮食品牌化、新型態熟食區四大策略，推升泛鮮食業績年增超過二成，營收占比突破33%。分眾新市場以健康志向與植覺生活，對應健康飲食與低碳蔬食新趨勢；品牌化的定番鮮食品類，如義大利麵uno pasta、甜點minimore、Fami!ce霜淇淋、Let's Café與金飯糰等，進行品質與話題的雙革新，成為成長火車頭。

此外，全家會員人數已突破1,750萬人，去年正式將點數品牌化，以「Fa點」強化品牌認知度，並開通點數折抵公費代收等功能，也持續開發會員獨家服務，如首創APP隨買跨店取商品全面開放共享、包裹預約自取、串聯保險電商易安網以提供便利投保服務等，提升會員黏著度，促使會員營收占整體比例穩定維持在五成。

展望2024年，零售業已進入跨界、跨業的深水區競爭，全家表示，將持續展店，並深耕鮮食競爭力，強化在地採購、分眾新市場的開發，透過整合線上線下購物渠道，虛實並進提升消費便利性，亦將持續優化app功能，並對應多元消費族群全面升級。

全家轉投資全家國際餐飲去年營收與利益皆雙位數成長、創歷史新高，已在去年12月登錄興櫃，品牌數累計共四個，店數66家，其中又以大戶屋、個人燒肉IKIGAI表現最為亮眼，帶動整體既存店單店營收較同期成長二成以上。今年將推動上櫃計畫，整體營運前景可期。

全家 營收

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