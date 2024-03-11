仲恩生醫今登錄興櫃 盤中一度跌破券商認購價35元

仲恩生醫（7729）今（11）日登錄興櫃，以45.4元開出，一度上衝至53元，但股價開高走低，盤中一度跌破券商認購價35元。仲恩生醫致力研究脂肪間質幹細胞，並投入罕見疾病療法藥物研發，董事長暨總經理王玲美於8日興櫃前法人說明會上表示，目前進展最快的治療小腦萎縮症（Spinocerebellar Ataxia, SCA）的 Stemchymal 幹細胞藥物，預估將在2024至2025年提出日本藥證申請。

仲恩生醫股價開高走低，盤中最低來到33.75元。仲恩生醫副總柯景懷指出，仲恩生醫致力於開發適應症包括小腦萎縮症、及亨丁頓舞蹈症兩項罕見疾病，另外也發展急性發炎性疾病如：急性缺血性腦中風、急性肝衰竭、急性呼吸窘迫症等適應症。

柯景懷表示，目前市面上研發藥物多為單一靶點，而治療小腦萎縮症的 Stemchymal 幹細胞藥物其治療機制可透過特定的分泌因子，經由自體吞噬的路徑，達到減少異常蛋白質堆疊、調節發炎反應、抗氧化能力、支持神經細胞修復、生長，同時可多靶點達到保護神經細胞及抑制突變蛋白質的堆積，明顯優於其他競爭對手。

目前仲恩已與日本 Reprocell、韓國 SCM Lifescience 兩家公司達成 Stemchymal 技術授權，且預計於2024至2025年之間在日本提出藥證申請。台灣方面，可望在「再生醫療製劑條例」通過後，依據「有付款許可」取得暫時性許可。加上衛福部已於今年1月施行「已於醫藥先進國核准之罕見疾病藥品認定併查驗登記審查試辦方案」，兩種途徑都可能縮短 Stemchymal 在台上市時程，為台灣罕病病友提供治療方案。