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櫃買中心舉辦大量取得股份申報新制線上宣導說明會

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

證券交易法第43條之1第1項規定大量取得股份之申報門檻，從取得已發行股份總額超過10%調降至5%，並將自2024年5月10日起施行。為強化申報義務人及市場參與者對法規修正及新式電子化申報作業之瞭解，櫃買中心訂於2024年3月21日及4月24日等日，以線上直播方式辦理證券交易法第43條之1第1項大量取得股份申報新制宣導說明會，上櫃、興櫃公司持股超過5%股東及相關股務人員參加。

這次宣導會活動委由證券暨期貨市場發展基金會受理報名作業，自即日起受理報名，額滿為止。(證基會受理報名網址，點選「專業培訓」項下「課程專區」「專案活動」之「上櫃/興櫃公司證券交易法第43-1條第1項大量取得股份申報新制宣導會」）有意願參加者請儘速報名。若有報名作業相關疑義，請電洽證基會承辦人（02-2357-5120李小姐）或櫃買中心股權專線（02-2366-6941）。

櫃買中心已在官網建置大量取得股份申報新制專區，包括法令規章、宣導活動及資料、問答集、申報指引及申報書等五個項目，提供上櫃興櫃公司及申報義務人查詢。

櫃買中心 興櫃

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