亨泰光營收／2月0.66億元 年減6.67%、月增23%

台灣第一大硬式隱形眼鏡製造廠-亨泰光（6747）公布2月合併營收6,635.7萬元，年減6.67%，月增23.01%；累計今年前二月營收1.2億元，年增0.68%。

亨泰光表示，2月營收較上月成長主因，是受惠2月中下旬各級學校寒假結束，家長陪伴學童進行視力檢查與近視管理隱形眼鏡配戴，推升台灣及中國大陸地區的OK鏡（角膜塑型鏡）訂單金額，加上東南亞通路布局效益逐步顯現所致。

亨泰光表示，2月份台灣與中國大陸OK鏡出貨金額較上月增加約34%，主要在於台灣與中國大陸兩地各級學校，陸續於2月中下旬開始上課，家長趁開學前陪伴學齡兒童及青少年進行視力檢查，及OK鏡配戴進行近視管理，帶動公司OK鏡產品在醫院及眼科診所通路的銷售業績；此外，公司已完成中國大陸旗下高透氧高效設計的邁兒康 myOK及經典設計亨泰 Hiline，兩大品牌銷售團隊整合，亦推升中國大陸通路銷售成長動能。

亨泰光表示，目前除了透過子公司杭州亨泰視覺科技公司，向中國大陸國家食品藥品監督管理局進行自製OK鏡的取證作業，另，為持續拓展亞太地區各項視光產品銷售通路，讓布局更完整，今年1-2月包含馬來西亞子公司、澳洲子公司及越南、菲律賓等地區銷售業績開始提升，預估隨各地通路布局銷售規模經濟逐步顯現，將可望進一步挹注營收獲利貢獻。

此外，公司今年將持續拓展各項功能性視光產品，包括：一，自主研發的周邊離焦等光學設計，提供近視管理用光學框架鏡片，讓年紀較小或無法配戴OK鏡的學童，也能輕鬆進行視力保健與近視管理；二，運用多元光學技術，設計並生產各類功能性視光產品，除提升近視管理效果外，還可以提升顏色對比與清晰度等視覺表現，且有抗紫外線、抗藍光、抗疲勞的效果，將公司產品進一步拓展至各年齡層的消費族群，提升銷售規模與市場佔有率。