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達爾膚營收／2月9299萬元、年增四成 3月喜迎醫美檔期

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

達爾膚（6523）7日公告2月營收9,299萬元，年增40%；前二月營收2.09億元，年增41.4%。達爾膚表示，各通路業績表現皆較去年成長，其中實體通路為迎接3月份醫美檔期，鋪貨力道尤為強勁，營收貢獻顯著。

達爾膚表示，上半年實體通路最大的醫美檔期即將登場，達爾膚已提前完善備貨機制，確保各通路貨源充足並積極策劃相關行銷活動。

除此之外，達爾膚全新「瞬適膚舒緩系列」正式上市，3月同步推出身體乳及護手霜，解決消費者因肌膚屏障受損帶來的反覆不適感；緊接著將推出全新超微C美白產品，為肌膚帶來細膩光澤，全面啟動淨透勻亮白。期許在新品上市、活動安排以及美肌特務Ella加乘效應下，進一步提升整體業績表現。

營收 達爾膚 醫美

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