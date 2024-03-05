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小資族小確幸！這檔新股承銷價20元、若中籤可望賺近1倍

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

新股掛牌抽紅包又來了，上櫃建材營造股將添新血，營造股新兵安倉（5548）預計3月18日掛牌上櫃，每股承銷價20元，3月6~8日辦理公開申購，3月12日抽籤，以5日興櫃收盤價39.85元計算，若幸運中籤，潛在獲利達19,850元，報酬率99.25%。

安倉競價拍賣結果出爐，競價拍賣底價18.02元，已在3月4日開標，合格投標數量13,932張，最低得標價格30.1元，最高得標價格為38.8元，得標加權平均價格32.14元，預計自明日起辦理公開申購，由於每股承銷價為20元，若以今日興櫃價格計算，若抽中，可望獲利近1倍，報酬率相當誘人。

安倉實收資本額3.6億元，是以承攬公共工程為主的甲等營造廠商，承攬包括交通部、台電及六都直轄市的多項工程，涵蓋道路橋梁、建築、展館、隧道、港灣、車站、園區開發、電廠及抽水站等各項公共工程。

安倉目前握有台電等公共工程，在建工程合約120億元，在建工程餘額約58億元，近期還獲得「花東地區鐵路雙軌電氣化計畫CB03標三民至玉里土建及軌道工程」，預計3月底開工，今年可再取得新標案，在手合約餘額可維持在高檔，預期未來3年營收獲利可望持續成長。

台電 興櫃

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