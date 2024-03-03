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寬魚營收／蔡依林助陣！2023年增逾11倍創新高 6年來首度配息

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
2024年寬魚續打巨星牌，3月將登場王心凌海外演唱會。圖/寬魚提供
2024年寬魚續打巨星牌，3月將登場王心凌海外演唱會。圖/寬魚提供

蔡依林、王力宏等巨星助陣，寬魚（6101）2023年營收創新高。寬魚今（3）日公告，2023年營收6.72億元，年增逾11倍，成長幅度傲視文創族群，全年篤定繳出獲利的成績單。

寬魚執行長邱瓈寬表示，將配發現金股利回饋股東，今年續打巨星牌，演唱會電影齊發，多檔演唱會門票已預售一空，檔期滿到上半年，下半年也已拍板多場演唱會，後市持續可期。

法人認為，寬魚去年將配發股利，是邱瓈寬率領寬魚團隊2017年接手公司經營權以來，首度配息，象徵寬魚經歷六年的體質調整之後，營運正式邁入正軌，並抓住疫後解封商機，開創公司營運新格局。

邱瓈寬表示，2023年是機會與挑戰並存的一年，寬魚團隊齊心努力，舉辦王力宏、蔡依林等巨星演唱會，人氣爆棚，帶動去年繳出歷史佳績。

邱瓈寬指出，寬魚去年業績報喜，也將發放股利回饋股東，分享甜蜜的果實。至於股息金額，待董事會通過後就會公告。

她說，2024年寬魚續打巨星牌，繼年初的楊丞琳、以及3月將登場的王心凌海外演唱會之外，4月更邀來韓國天后IU在台北開唱，後續還有伍佰及周華健等人氣偶像演唱會一波波。

電影部分，寬魚再次開拓新題材，今年投資的青春校園愛情電影《我想和你在一起》將於暑假上檔，將搶占暑假票房，同步挹注營運。

邱瓈寬強調，寬魚金龍年將持續展現大格局，積極開拓演藝與文創版圖，橫跨電影、演唱會、錄音著作版權與藝人經紀等四大娛樂項目，布局既深且廣、質量俱佳，與其他經營單一項目的文創公司，拉開距離。

音樂版權可以大致分為2個重要類別，包括「詞曲版權」與「錄音著作權」。

2021年美國索尼音樂娛樂斥鉅資將傳奇巨星巴布‧迪倫（Bob Dylan）的錄音著作全數購下，也是看重「錄音著作」在「新興媒體（數位媒體）New Media」領域中，比起「詞曲版權」有更大潛力。

寬魚指出，未來的New Media，隨著科技的突破，極可能很快就有目前想像不到的應用，不再是串流streaming而已，而公司能夠和「圓頂大嘉」強強聯合，2024龍年可謂如虎添翼，魚躍龍門。

演唱會 蔡依林 電影

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