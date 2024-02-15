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諾貝兒承銷價170元、3月8日掛牌 抽中1張有機會賺5萬

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
丁丁藥局高雄藍田店。諾貝兒/提供
丁丁藥局高雄藍田店。諾貝兒/提供

連鎖藥局通路商諾貝兒（6844）配合上櫃前公開承銷，對外競價拍賣2,034張，競拍底價134.92元，暫訂承銷價170元，競拍時間自2月16日至20日，2月22日開標；2月26日至29日辦理公開申購，3月4日抽籤，暫定3月8日掛牌。以今（15）日興櫃盤中價格來到220.5元，抽中一張有機會5萬落袋。

根據經濟部統計處2023年所的發布統計數據，台灣保健營養品產值已連5年創新高；食品所（ITIS）研究亦指出，2021年台灣保健品市場規模已達1608億元，2022年預估可達1708億元，其中前兩大通路為藥局/藥妝店、直銷，兩者佔比皆為30%以上。

近年來受到消費者對健康的持續關注和疫情對健康意識的影響，全球保健市場迅速崛起，隨著人們對自身健康的關注度提高，多數民眾越來越注意保健營養品的重要性。透過保健營養品，消費者期望提升個人免疫力、增強體力、緩解疲勞並促進整體健康；因此，對於具有滋補、促進骨骼和心血管健康、調節腸道功能以及提高免疫系統的保健營養品需求逐漸增加。

另一方面，隨著人口結構的高齡化，銀髮族市場也迅速崛起成為業者關注的焦點；根據國發會的統計指出，預計到2025年臺灣將進入超高齡化社會，65歲以上人口將達20%。丁丁藥局除了持續提供銀髮族群體高質量的產品外，也提供藥事照護、輔具銷售等多元化服務，以滿足銀髮族市場對於衛生保健的需求。

諾貝兒董事長張振興表示，預防醫學觀念普及推動了保健營養品的需求，越來越多的人開始注重預防而非治療，並透過服用保健營養品來增加營養攝取、促進健康並延緩老化。隨著養生觀念在消費者中普及，丁丁藥局也將持續擴大產品規模與服務，以期成為諾貝兒另一個重要的營收動能。

消費 銀髮族

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