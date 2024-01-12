進能服轉上櫃掛牌 暫定承銷價每股30元
太陽能系統廠進能服（6692）配合上櫃前公開承銷，對外競價拍賣4,156張，競拍底價24元，暫定承銷價30元，競拍期間從1月15日至17日，預計1月19日開標；公開申購自1月23日起至25日止，預計1月29日公開抽籤，暫訂2月2日掛牌。
進能服以EPC經營模式提供全方位一站式服務，並以自有人才與同業拉開差距。公司自成立之初即投入太陽能光電系統工程之 EPC（設計、設備採購、 施工總承包）業務及電廠維運服務，可提供客戶一站式太陽能電廠全方案規劃的服務系統。
另相較同業，進能服擁有自己的土木技師、水保技師、大地技師、乙（丙）級工業或室內配線技術士及太陽光電設置乙級技術士等專業技術人員，總計約具備 229 張專業技術證照，因此透過專業人才的培養，也讓公司可對客戶的需求提供更精準有效的方案規劃，並凸顯與同業間的差異化，增加公司未來的開發動能。
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