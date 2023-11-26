其陽、威強電、惠特 28日起法說談營運

經濟日報／ 記者李珣瑛李泠秭吳凱中／台北報導

工業電腦（IPC）廠其陽及威強電將於28、29日舉行法說會，緊接著LED設備商惠特、精密零組件廠公準將於30日及12月1日舉行法說，市場關注，四家科技廠商對於2024年營運展望。

公準12月1日舉行法說會。今年前三季合併營收12.19億元，稅後淨利1.78億元，EPS 3.96元。

2023年全年度有機會超越去年全年度營收，公準將於法人說明會針對今年第4季及明年展望進行說明。

惠特將於11月30日召開線上法說會，外界關注其今年第4季與明年的營運展望。惠特今年第3季每股虧損0.11元，累計前三季每股虧損1.94元，從去年第4季開始已連四季虧損。

工業電腦廠其陽及威強電將分別於11月28、29日舉行法說會。

由於IPC族群今年下半年皆處於庫存調整階段，市場關注，其陽及威強電對2024年營運展望，以及歐美市場庫存調整何時結束。

友通副董事長兼其陽董座李昌鴻先前表示，友通自身及網安子公司其陽營運皆在第3季底落底，預估第4季回升。其陽今年受到全球景氣不佳影響，在客戶調整庫存下，導致今年前三季營收、獲利皆衰退。

威強電方面，今年10月營收為5.83億元，月增8.19%、年減14.1%；累計前十個月營收達65.1億元，年增1.26%。

法人指出，威強電今年第4季營收將持平或微幅優於第3季，估2023全年營收個位數小幅衰退，至於2024年則受惠於醫療、ODM以及網通業務需求轉佳，營運將重返成長。

庫存 法人 客戶

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