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年底掛牌潮來了！12月5日掛牌3新股 伯鑫抽籤紅包逾5萬

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
全球前三大工業級扳手專業製造廠伯鑫工具。記者宋健生/攝影
全球前三大工業級扳手專業製造廠伯鑫工具。記者宋健生/攝影

年底前上市櫃掛牌潮啟動，伯鑫、澤米、華凌預計在12月5日掛牌上市櫃，3公司同步在11月15~17日辦理競價拍賣，11月23~27日進行公開申購作業，以暫定承銷價及今（13）日收盤價計算，準上櫃股伯鑫的中籤紅包最為豐厚，可望獲利5.1萬元，另外，準上市股澤米也可望落袋2.15萬元。

亞洲最大、全球前三大工業級扳手專業製造廠伯鑫預計12月5日正式掛牌上櫃，競價拍賣投標日為11月15~17日，競標張數1,360張，最低投標價71.05元，開標日為11月21日；同時預計在11月23~ 27日辦理公開申購，每股價格暫定以81元溢價發行；以今日收盤價132元計算，中籤可望獲利5.1萬元。

精密光學元件廠澤米預計12月5日正式掛牌上市，競價拍賣投標日為11月15~17日，競標張數4,476張，最低投標價40元，開標日為11月21日；同時預計在11月23~ 27日辦理公開申購，每股價格暫定以48元溢價發行；以今日收盤價69.5元計算，中籤可望獲利2.15萬元。

專業工控顯示器製造商華凌預計12月5日正式掛牌上市，競價拍賣投標日為11月15~17日，競標張數5,400張，最低投標價20元，開標日為11月21日；同時預計在11月23~ 27日辦理公開申購，每股價格暫定以24元溢價發行；以今日收盤價30.35元計算，中籤可望獲利6,350元。

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