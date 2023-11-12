高球代工三雄 業績增溫

高爾夫球具代工業者復盛應用、明安、鉅明走出第3季營運谷底，本季業績逐步增溫，預期自11月起將站上出貨高峰期，並可望延續至明年首季，為獲利表現加持。

高爾夫球具代工業延續近兩年營運高峰後，隨著美國升息及全球經濟大環境趨淡，進入第2季後面對客戶群調節庫存動作，營收和獲利節節下滑，尤其是上一季普遍交出今年最差營運成績單。

以龍頭復盛應用來看，單季稅後純益4.7億元，比去年同期13.54億元，衰退65.2%，每股純益3.55元。大田第3季獲利0.58億元，比去年同期3.7億元，衰退84.2%，每股純益0.7元。

明安除本業欠佳，又提列子公司明揚災害損失7.15億元，以致由盈轉虧、單季虧損3.85億元，每股純損2.8元。鉅明也由盈轉虧，單季虧損0.5億元、每股純損0.98元。

不過進入本季後，代工業界普遍受惠客戶加速釋出新款式產品訂單，10月營收開始增溫，第4季整體營運走出谷底，重返旺季水準。

復盛應用財務總監許廷儀表示，新品已陸續接單、生產，依在手訂單看，第4季營收將比第3季和第2季好，有機會超越第1季，出貨旺季並會延續到明年首季。

明安總經理周益男指出，排除已停工的小白球製造商子公司明揚營運表現，在球具代工部分，11月出貨量會比10月好，本季也確定可以優於前兩季，正努力衝刺今年最後的兩個月，希望第4季能較第1季佳。

鉅明總經理蔡昌均說，就今年營運變化而言，6、7、8月是谷底，9月起業績穩步逐月上攻，步入傳統旺季，並自11月起連續三個月將站上出貨最高峰，第4季有望超越第1季水準。至於新品銷售表現則攸關明年第2季營運變化。

手握美、日系多家品牌商客戶的大田，受到美系客戶新品開發案遞延影響，本季新訂單僅小幅回溫；但明年隨新開發案下單、排入生產等前製作業完成，將開始進入收割期。