中菲行財報／前3季每股盈餘為5.86元

中菲行(5609)董事會今天通過前三季合併財務報告,前三季集團營收158.76億元,年減52.3%,稅後盈餘8.25億元,較去年同期減少62.1%,每股盈餘為5.86元。

今年前三季國際經濟景氣不佳,國際運輸市場面臨嚴峻挑戰,中菲行致力於建構實體通路和虛擬數位平台強化競爭力,以明確市場定位,在重要的利基市場戰略布局、基於差異化及區域化的超前部署,長期建立的實體通路的競爭力發揮了功效,尤其在歐美客戶因應美中對抗,基於地緣政治風險考量,紛紛要求廠商採取中國加一政策,將部分生產線移往東南亞及印度,以致區域型的貨運量增加,中菲行因為長期建構在東南亞及印度的行銷服務據點而增加相當的業務,而由於預見市場變動,強化數位行銷創造價值,增加了數家大型跨國企業的業務,加上中國電商和AI供應鏈產品從亞洲到美國的空運需求旺盛,貨運量雖然較去年同期約減少一到二成,遠低於營業額五成的下降幅度,因此能夠保持相當的獲利,達到毛利率17.4%,較去年同期毛利率13.8%增加3.6%。

除了強化營業獲利能力,中菲行長期以來重視客戶的品質,慎重的篩選優質的客戶,確實做好應收帳款的管控,藉由優良的財務管理能力,致力於維護優質財務結構,112年九月底的流動比率高達2.81,大幅優於同業一般水平,而九月底現金47.7億元,相較不含國外營運機構財務報表換算之兌換差額的股東權益或淨值55.3億元,呈現極為優異的流動性及償債能力,同時固定資產只佔股東權益或淨值9.2%,充分表現了輕資產物流服務業者的靈活及彈性,而負債總額只佔總資產的31.9%, 顯示極為健康、穩健的財務結構。

中菲行繼去年底獲ISO14064-1:2018驗證,並宣示減碳目標強化綠色供應鏈,以降低供應鏈碳足跡,自今年起更導入經國際組織Smart Freight Centre (SFC)認證的EcoTransIT World系統,計算空運、海運及陸運運輸之碳排放量,符合Global Logistics Emissions Council (GLEC)框架,並滿足GHG Protocol (企業標準)要求。

同時中菲行的虚擬數位平台競爭力發揮功效,透過資料庫,以雲端數據分析,更能深入瞭解客戶需求,以數位行銷清析傳遞中菲行價值服務,透過扁平化的組織與客戶互動,以資安認證( ISO27001:2013 BSI Certification N0. IS 743553)的雲端數位供應鏈管理平台(Cloud Networking SCM Platform) 中菲行增值訊息系統(Dimerco Value Plus System),提供國際物流價值鏈的服務,一方面運用科技進行內部的數位能力提升,以RPA (Robotic Process Automation) 流程自動化軟體運用,達到訊息一元化及數位化,強化了操作及管理效率,能夠降低營運成本提高獲利。

而針對外部面向客戶的線上服務,中菲行持續升級MyDimerco平台,透由POMS (Purchase Order Management System)的導入,大幅延伸中菲行服務涵蓋範圍,由客戶的物流承攬服務,延伸到客戶與其供應商間的採購訂單協調、供應商績效管理、商品管理與物流成本分析等,提供了客戶強大的採購訂單管理平台,提升客戶對於中菲行服務的黏著度,除POMS的導入,MyDimerco 平台也擴充了線上訂艙、線上客服等服務,提供結合線下實體與線上虛擬的服務,讓客戶不論在何時、何地都可以透由不同管道來獲得中菲行所提供的專業服務。

展望未來,中菲行所建立的堅強戰鬥團隊,面對世局的變動及市場的變遷,建構的實體通路和虛擬數位平台的競爭力將發揮持續功效,以明確的市場定位,透過數位行銷推動中菲行在客戶供應鏈管理的價值服務,強化業務擴展的能力並透過數位轉型以半自動化創造效益及增加生產力並提昇服務,用多元的解決方案,滿足客戶的需求,進而達成經營績效的目標。