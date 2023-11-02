和勤10月營收2.26億 年增22.9%創15個月來高點

高端精密沖壓大廠和勤精機（1586）自結10月合併營收2.26億元，月增4.5%、年增22.9%，創近15個月以來高點；累計前十月合併營收18.40億元，年減13.7%。和勤表示，近期有多筆車用零件新訂單到手，出貨一路旺到明年。

值得注意的是，和勤也積極爭取汽車、硬碟產業之外的零件訂單。據了解，公司近期取得國防部軍品供貨資格，未來也將積極爭取標案，拓展新市場。

和勤指出，在汽車零件持續增量、硬碟(HDD)零件回溫之下，雖然工作天數較少，但10月營收仍然穩定攀升，創下近15個月的新高。

和勤營收已連續三個月呈年、月雙增走勢，主要來自旺季效應及新訂單增量雙引擎發動，近期再取得多筆新品項訂單於明年開始出貨，預期營收攀升趨勢將持續到明年。

和勤10月兩大業務營收分別為：汽車零件1.85億元，占比81.86%；硬碟機構件(VCM Plate) 0.36億元，占比15.97%。和勤說，中國大陸十一長假並未影響出貨，10月份汽車零件營收再創今年新高。

而在既有的美系電動車大廠訂單增量、部分燃油車零件重新報價後訂單回流，以及新產品重卡零件爬坡等貢獻下，第4季旺季效應更加明顯；硬碟(HDD)零件營收也再較上月升溫，維持穩定水準。

和勤深耕美系電動車大廠、韓系與日系車廠、全球汽車零件供應領導商麥格納、博格華納，以及重卡變速箱領導商等優質客戶，產品交期與品質獲得客戶肯定，有利公司爭取更多品項訂單。

目前已確定多個新品項訂單將於明年上半年開始出貨，包括中系新能源車龍頭座椅零件、紡織機械零件、大眾汽車零件、重卡零件新項目等，營運確定將回到成長軌道。