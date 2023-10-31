這檔觀光股宣布實施庫藏股 早盤股價漲逾15%

興櫃觀光股維格（2733）昨日董事會通過實施庫藏股，買回金額上限2000萬元，預計自10月31日至12月30日買回自家股票500張，買回區間18-40元，預定買回股份占公司已發行股份總數2.03%，買回股份目的為轉讓員工。

維格今日股價在庫藏股啟動護航下，盤中來到29元，漲幅15%。維格為國內知名糕餅烘焙連鎖，長年深耕入境旅遊伴手禮市場，因疫情衝擊近三年皆呈現虧損，其中又以2021年每股虧損高達9.41元，最為慘烈，但去年每股虧損已縮至2.6元。今年上半年每股虧損1元，也較去年同期持續收斂。

維格為掌握後疫情時代的國外入境旅行團來台觀光的商機，去年9月已完成五股觀光工廠-夢梨酥夢工廠的全面升級改裝外，亦於松江路開設台北市旗艦店以更好服務市區內的旅遊團體。高雄門市店及桃園機場門市店也於今年初開幕營運。之後並完成西門商圈拓點，成立武昌及成都雙門市據點以貼近自由行客層需求。

維格也積極參與海外旅展，跟隨觀光局及台灣觀光協會的腳步走訪了越南、馬來西亞、泰國、菲律賓、印尼及新加坡等國家及其城市，藉由台灣觀光推廣暨交流活動以更貼近當地市場。